Шевченко: Не сприймаю "русский мир"

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про своє ставлення до росіян.

Про це розповів сам фахівець у коментарі Гордону

"Моє спілкування після 2013 року, після анексії Криму (весна 2014 року – прим.) та початку військових дій на Донбасі – вже тоді вони (росіяни – прим.) дуже сильно змінилися. Я практично не спілкувався з російською пресою, я мав передчуття, що це тільки початок. Я не міг повірити, що на такий крок можна піти.

Зараз у мене абсолютно негативна позиція щодо "русского миру". Я його не сприймаю. Жодні дії не можуть виправдати те, що вони розпочали проти українського народу. Це не просто війна, це геноцид.

Ти плакав за цей час? Багато разів, багато разів. Я гадаю, у всіх був однаковий стан. Невизначеність, нервозність, цей настрій змінювався багато разів протягом дня – це був величезний стрес для всіх. Для мене було головне завдання – як допомогти і що я можу зробити, – сказав Шевченко.