Джерело - Чемпіон.
Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко закликав підтримати нашу країну у війні з росією.
Відповідний пост він написав у Інстаграмі.
"Я хочу сказати красно дякую усім, хто підтримує Україну і дає мені змогу говорити від імені моєї країни протягом цієї жахливої війни. Будь ласка, продовжуйте допомагати Україні, робіть пожертвування, поширюйте правдиву інформацію в інтернеті, ходіть на демонстрації", - заявив володар Золотого м'яча.
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"Не будьте байдужими, зробіть свою частину для України. Разом ми переможемо. Зупиніть війну зараз – врятуйте Україну. Все буде Україна", – написав Шевченко.
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