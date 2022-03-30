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Шевченко: Будь ласка, продовжуйте допомагати Україні

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Шевченко: Будь ласка, продовжуйте допомагати Україні
#Збірна України з футболу, #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко закликав підтримати нашу країну у війні з росією.

Відповідний пост він написав у Інстаграмі.

"Я хочу сказати красно дякую усім, хто підтримує Україну і дає мені змогу говорити від імені моєї країни протягом цієї жахливої війни. Будь ласка, продовжуйте допомагати Україні, робіть пожертвування, поширюйте правдиву інформацію в інтернеті, ходіть на демонстрації", - заявив володар Золотого м'яча.

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"Не будьте байдужими, зробіть свою частину для України. Разом ми переможемо. Зупиніть війну зараз – врятуйте Україну. Все буде Україна", – написав Шевченко.

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Допис, поширений Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

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