Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко закликав підтримати нашу країну у війні з росією.

Відповідний пост він написав у Інстаграмі.

"Я хочу сказати красно дякую усім, хто підтримує Україну і дає мені змогу говорити від імені моєї країни протягом цієї жахливої війни. Будь ласка, продовжуйте допомагати Україні, робіть пожертвування, поширюйте правдиву інформацію в інтернеті, ходіть на демонстрації", - заявив володар Золотого м'яча.