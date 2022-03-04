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Український чемпіон світу встав на захист батьківщини

Сьогодні 17:47 257 0
Роман Щербатюк прокоментував напад росії
Український чемпіон світу встав на захист батьківщини
#ATP, #Роман Щербатюк

Джерело - Чемпіон.

Український чемпіон світу з кікбоксингу WAKO Роман Щербатюк взяв у руки зброю та звернувся до російських окупантів.

Про це розповів сам спортсмен у Facebook.

"Це відео я записую для російських окупантів та їхніх співвітчизників, які підтримують путінський режим.

Мене звуть Щербатюк Роман, я - чемпіон світу з кікбоксингу WAKO. Мені довелося зупинити свою підготовку до Всесвітніх ігор і взяти до рук зброю, щоб захистити свій дім та свою сім'ю від російських солдатів-загарбників та окупантів, які прийшли на мою землю руйнувати", - сказав у ролику Роман.

Стріляють у мирне населення та бомблять міста. Ми не хочемо воювати, але ми захищатимемо свою країну до останньої краплі крові та до останнього патрона", - заявив Щербатюк.

Раніше Усик звернувся до російських зірок.

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