Український чемпіон світу встав на захист батьківщини

Джерело - Чемпіон.
Український чемпіон світу з кікбоксингу WAKO Роман Щербатюк взяв у руки зброю та звернувся до російських окупантів.
Про це розповів сам спортсмен у Facebook.
"Це відео я записую для російських окупантів та їхніх співвітчизників, які підтримують путінський режим.
Мене звуть Щербатюк Роман, я - чемпіон світу з кікбоксингу WAKO. Мені довелося зупинити свою підготовку до Всесвітніх ігор і взяти до рук зброю, щоб захистити свій дім та свою сім'ю від російських солдатів-загарбників та окупантів, які прийшли на мою землю руйнувати", - сказав у ролику Роман.
Стріляють у мирне населення та бомблять міста. Ми не хочемо воювати, але ми захищатимемо свою країну до останньої краплі крові та до останнього патрона", - заявив Щербатюк.