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Міжнародний паралімпійський комітет може позбавити росію членства в організації

Сьогодні 14:21 248 0
Ймовірно, буде скликана позачергова Генеральна асамблея
Міжнародний паралімпійський комітет може позбавити росію членства в організації

Джерело - Inside the games.

Білорусь та росію можуть позбавити членства в Міжнародному паралімпійському комітеті через війну в Україні.

Про це повідомляє Inside the Games.

Ймовірно, буде скликана позачергова Генеральна асамблея, яка вирішить їхню долю і потенційно зобов’яже членів дотримуватися олімпійського перемир’я.

Президент МПК Ендрю Парсонс розповів, що організація планує провести зустріч у листопаді.

Членам будуть представлені дві пропозиції у відповідь на вторгнення росії в Україну за підтримки Білорусі. Члени мають проголосувати за "зупинення чи припинення" членства росії та Білорусі в МПК.

Також проведуть голосування та обговорення питання, чи повинне дотримання олімпійського перемир’я бути обов’язком для збереження членства в МПК.

Раніше росію та Білорусь не допустили до зимової Паралімпіади-2022.

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