Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник черкаського Дніпра Антон Крамар не залишився осторонь і з друзями приєднався до волонтерського руху.

Він і його команда готовлять гарячі обіди та розвозять їх по Смілі та Черкасам - захисникам на блокпостах, біженцям, самотнім людям. Тобто, усім, хто потребує допомоги.

Антон каже, що це той випадок, коли усі повинні об'єднуватися заради майбутньої перемоги. Нашої спільної перемоги. Щоб усе було - Україна!

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