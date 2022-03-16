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Колишній гравець черкаського Дніпра годує захисників і біженців

Сьогодні 19:55 Віктор Слюсаренко 108 0
Колишній гравець черкаського Дніпра годує захисників і біженців
#Антон Крамар

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник черкаського Дніпра Антон Крамар не залишився осторонь і з друзями приєднався до волонтерського руху.

Він і його команда готовлять гарячі обіди та розвозять їх по Смілі та Черкасам - захисникам на блокпостах, біженцям, самотнім людям. Тобто, усім, хто потребує допомоги. 

Антон каже, що це той випадок, коли усі повинні об'єднуватися заради майбутньої перемоги. Нашої спільної перемоги. Щоб усе було - Україна!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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