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Стаховський назвав спортсменів, які здивували його під час війни

Сьогодні 13:39 280 0
Екстенісист - про українських спортсменів, які його приємно здивували
Стаховський назвав спортсменів, які здивували його під час війни
#Сергій Стаховський

Джерело - xsport.ua.

Сергій Стаховський, який з перших днів повернувся з Угорщини і став на захист України, розповів про спортсменів, які його приємно здивували.

"Здивував мене Сашко Долгополов, який повернувся через тиждень після початку війни. Здивував мене, чесно кажучи, Ломаченко. Хоч я і не знаю, в якому він статусі і де він, але те, що він був в Україні - це вже величезний для мене подвиг.

Насправді дуже багато спортсменів. Всі спортсмени, які були в олімпійській системі і перебували на контракті у Нацгвардії чи МВС, вони всі пішли відразу в призовні. Зі Стасом Горуною ми зустрічалися, коли він ніс варту у Львові.

Буде нечесно перераховувати імена. Тому що всі вони заслуговують на повагу. Всі вони залишилися, всі вони взяли до рук зброю і були готові, в разі чого, її використати. І це вже заслуговує на повагу. Бо я точно знаю достатньо людей, які хизувалися своєю проукраїнською позицією, своєю підготовкою, але в момент, коли це все настало, то вони були одними з перших на кордоні, щоб виїхати.

Я їх не засуджую, тому що в кожного різна психіка, кожен може знайти свої аргументи, чому він виїхав: дружина, родина, хвора мама. Це вже третє-десяте. Кожен зробив свій вибір. Але це буде неправильно, якщо ми будемо засуджувати тих людей, які виїхали. Тому що кожному страшно. Це не є рішенням колективним, кожен має вирішити для себе, готовий він до цього чи ні. От і все", - сказав Стаховський.

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