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Російські військові вбили тестя Хочолави

Сьогодні 21:44 265 0
Тесть футболіста загинув від російських загарбників
Російські військові вбили тестя Хочолави
#Копенгаген, #Хочолава

Джерело - fck.dk.

Тесть грузинського оборонця Копенгагена Давида Хочолави поліг у бою за Україну.

Про це повідомляє пресслужба данського клубу.

Батько Юлії Сидоренко, дружини футболіста, загинув, захищаючи нашу землю від російської армії.

Через втрату клуб надав невеликий відпочинок Давиду, щоб він потурбувався про свою сім'ю. Данці висловили надію, що скоро в Україні настане мир, а також засудили війну, розв'язану Путіним.

Хочолава одружився з українкою Юлією Сидоренко у 2020 році, ще коли був гравцем Шахтаря. 

Актуально: Хочолава: Моя сім‘я разом з ЗСУ захищають Україну

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