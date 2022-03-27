Російський капітан NAVI попросив українське громадянство

Джерело - gameinside.ua.
Капітан кіберспортивної команди Natus Vincere з Dota 2 Олексій Solo Березін хоче поміняти російську довідку на український паспорт.
Про це повідомляє GameInside.ua.
Лідер складу "народжених перемагати" з Dota 2 наразі перебуває у Києві та займається оформленням громадянства України.
Якщо Березіну вдасться обміняти російські документи на паспорт вільної демократичної країни, то команду NAVI з цієї дисципліни вперше в історії будуть представляти виключно українці.
Раніше російський коментатор прийняв українське громадянство.