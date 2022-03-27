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Російський капітан NAVI попросив українське громадянство

Сьогодні 20:13 297 0
Команда NAVI з Dota 2 може стати повністю українською
Російський капітан NAVI попросив українське громадянство
#Dota 2, #Navi

Джерело - gameinside.ua.

Капітан кіберспортивної команди Natus Vincere з Dota 2 Олексій Solo Березін хоче поміняти російську довідку на український паспорт.

 Про це повідомляє GameInside.ua.

Лідер складу "народжених перемагати" з Dota 2 наразі перебуває у Києві та займається оформленням громадянства України.

Якщо Березіну вдасться обміняти російські документи на паспорт вільної демократичної країни, то команду NAVI з цієї дисципліни вперше в історії будуть представляти виключно українці.

Раніше російський коментатор прийняв українське громадянство.

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