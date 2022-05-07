Світоліна: До останнього ніхто не вірив, що війна розпочнеться

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про свою реакцію на військове вторгнення росії.

"Ментально це були дуже інтенсивні два місяці. Дуже багато чого відбувається зі мною та з Україною, де надалі живе моя сім'я. Саме тому я вирішила взяти паузу та відпочити. Були чутки про можливу війну, але до останнього моменту ніхто не вірив, що вона таки почнеться.

Навіть зараз я не можу уявити 90% того, через що проходять жінки, діти і взагалі всі. Це жахливо - жити у світі, де не знаєш, чи прокинешся ти завтра вранці", - зазначила Світоліна.