Буценко: Ми із сім'єю війну зустріли у Краматорську

Український хокеїст Микита Буценко вторгнення орків зустрів у Краматорську.

Про це заявив сам спортсмен.

"Ми із сім'єю були у Краматорську Донецької області. О п'ятій ранку ми прокинулися після дуже сильного вибуху. Тут же пролунав другий вибух. Все небо стало вогняним. Мама одразу зателефонувала і сказала, що у Києві теж були вибухи. Вони зрозуміли, що почалася війна.

Нам пощастило, що напередодні на матчі до Краматорська приїхала команда Білий Барс, головним тренером якої є мій батько. Ми швидко зібрали деякі речі і відвезли його автобусом додому до Києва. Ми довго їхали полями. Тому що ми вже знали, що російська армія увійшла до України з Харкова, Сум та Білорусі", - зазначив Буценко.