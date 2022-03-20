Головне
Бех-Романчук здобула срібло чемпіонату світу у потрійному стрибку
Сьогодні 14:27 511
Дюплантіс встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною в приміщенні
Сьогодні 23:09 92
Герей виграв міжнародний турнір та направить призові кошти на допомогу ЗСУ
Сьогодні 22:54 112
Різатдінова - росіянам: Ви не Zа перемогу, ви Zа геноцид в Україні
Сьогодні 21:40 151
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 20:17 29638
War story: як німецькі волонтери допомагають українцям
Сьогодні 18:25 257
Легендарна гірськолижниця підтримала Україну
Сьогодні 12:42 458
Ексрадник Жданова вимагає припинити спортивну співпрацю з білоруссю
Сьогодні 12:00 336
Усик та Ломаченко можуть виїхати з України - Арум
Сьогодні 11:27 835
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все
Вчора 20:55 34883
Прямі трансляції

Буценко: Ми із сім'єю війну зустріли у Краматорську

Сьогодні 21:10 278 0
Український хокеїст вторгнення орків зустрів у Краматорську розповів про початок війни
Буценко: Ми із сім'єю війну зустріли у Краматорську

Джерело - hokej.net.

Український хокеїст Микита Буценко вторгнення орків зустрів у Краматорську.

Про це заявив сам спортсмен.

"Ми із сім'єю були у Краматорську Донецької області. О п'ятій ранку ми прокинулися після дуже сильного вибуху. Тут же пролунав другий вибух. Все небо стало вогняним. Мама одразу зателефонувала і сказала, що у Києві теж були вибухи. Вони зрозуміли, що почалася війна.

Нам пощастило, що напередодні на матчі до Краматорська приїхала команда Білий Барс, головним тренером якої є мій батько. Ми швидко зібрали деякі речі і відвезли його автобусом додому до Києва. Ми довго їхали полями. Тому що ми вже знали, що російська армія увійшла до України з Харкова, Сум та Білорусі", - зазначив Буценко.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рома - Лаціо: онлайн-трансляція LIVE - Серія А Рома - Лаціо: онлайн-трансляція LIVE - Серія А 2600
Алавес програв Гранаді. Результати матчів 29 туру Ла-Ліги Алавес програв Гранаді. Результати матчів 29 туру Ла-Ліги 1108
Бенфіка - Ешторіл - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Бенфіка - Ешторіл - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 5109
Крістал Пелес - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Англії Крістал Пелес - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Англії 2086
Реал - Барселона: онлайн-трансляція LIVE - Ла Ліга Реал - Барселона: онлайн-трансляція LIVE - Ла Ліга 4690
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 29638
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 3901
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 237555
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 11936
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 3354
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 67707 5
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 71381 2