Російських спортсменів перевірятимуть на допінг, навіть попри відсторонення від змагань

Джерело - sport24.ua.
Всесвітнє антидопінгове агентство підкреслило, що росіянам, яких через вторгнення РФ в Україну відсторонили від турнірів, не вдасться вийти з-під допінгового контролю.
Про це повідомляє офіційний сайт WADA.
Теж саме стосується і атлетів з Білорусі, яка є спільником Росії у злочинній війні з нашою державою. Натомість WADA тимчасово призупиняє перевірку українців. Винятком є наші спортсмени, які зараз перебувають за кордоном і їхнє тестування є безпечним.
Нагадаємо, що через військове вторгнення Росії на територію України, спортсменів з РФ викинули з міжнародних змагань.