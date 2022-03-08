Російських спортсменів перевірятимуть на допінг, навіть попри відсторонення від змагань

WADA оголосило, що тестуватиме на допінг навіть тих росіян, яких викинули з міжнародних змагань.

Всесвітнє антидопінгове агентство підкреслило, що росіянам, яких через вторгнення РФ в Україну відсторонили від турнірів, не вдасться вийти з-під допінгового контролю.

Про це повідомляє офіційний сайт WADA.

Теж саме стосується і атлетів з Білорусі, яка є спільником Росії у злочинній війні з нашою державою. Натомість WADA тимчасово призупиняє перевірку українців. Винятком є наші спортсмени, які зараз перебувають за кордоном і їхнє тестування є безпечним.

Нагадаємо, що через військове вторгнення Росії на територію України, спортсменів з РФ викинули з міжнародних змагань.