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Російських спортсменів перевірятимуть на допінг, навіть попри відсторонення від змагань

Сьогодні 21:55 171 0
WADA оголосило, що тестуватиме на допінг навіть тих росіян, яких викинули з міжнародних змагань.
Російських спортсменів перевірятимуть на допінг, навіть попри відсторонення від змагань
#WADA

Джерело - sport24.ua.

Всесвітнє антидопінгове агентство підкреслило, що росіянам, яких через вторгнення РФ в Україну відсторонили від турнірів, не вдасться вийти з-під допінгового контролю.

Про це повідомляє офіційний сайт WADA.

Теж саме стосується і атлетів з Білорусі, яка є спільником Росії у злочинній війні з нашою державою. Натомість WADA тимчасово призупиняє перевірку українців. Винятком є наші спортсмени, які зараз перебувають за кордоном і їхнє тестування є безпечним.

Нагадаємо, що через військове вторгнення Росії на територію України, спортсменів з РФ викинули з міжнародних змагань. 

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