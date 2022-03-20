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Бекхем віддав свій Instagram українському лікарю

Сьогодні 19:25 184 0
Бекхем віддав свій Instagram українському лікарю
#Девід Бекхем

Джерело - Чемпіон.

Легендарний колишній футболіст Девід Бекхем продовжує підтримувати українців, які воюють з російськими окупантами.

Цього разу Бекхем надав свою сторінку в Instagram з 71,4 млн підписників українському лікарю, щоб показати роботу перинатального центру в Харкові.

"Сьогодні я надав свою соцмережу Ірині, яка завідує перинатальним центром у Харкові, Україна, де вона допомагає матерям народжувати", - повідомив Бекхем.

Бекхем у відеозверненні зазначив, що в сторіз можна "дізнатися більше про дивовижну роботу, яку робить Ірина та інші медичні працівники для порятунку життів в Україні".

Раніше Девід Бекхем і його дружина Вікторія пожертвували $1,3 млн на допомогу українським дітям. Відома пара також ініціювали збір коштів через свій фонд для ЮНІСЕФ.

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