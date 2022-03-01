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Тренер Локомотива подав у відставку через війну в Україні

Сьогодні 16:13 469 0
Маркус Гісдоль прокоментував напад Росії
Тренер Локомотива подав у відставку через війну в Україні

Головний тренер московського Локомотива Маркус Гісдоль подав у відставку зі своєї посади через військове вторгнення Росії до України.

Про це сам німецький спеціаліст.

"Для мене футбольний тренер – найкраща робота у світі. Але я не можу виконувати своє покликання в країні, лідер якої несе відповідальність за загарбницьку війну в центрі Європи. Це не відповідає моїм цінностям, тому я негайно пішов у відставку з посади тренера московського Локомотива.

Я не можу знаходитись на базі в Москві, тренувати гравців, вимагати професіоналізму, коли за кілька кілометрів дають накази, які приносять великі страждання цілому народу. Це моє особисте рішення, і я в цьому абсолютно переконаний", - розповів Гісдоль.

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