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Жукова: Ми - тил, такий необхідний і надійний для нашої найхоробрішої армії у світі

Вчора 22:55 Віктор Слюсаренко 144 0
Жукова: Ми - тил, такий необхідний і надійний для нашої найхоробрішої армії у світі
#Наталія Жукова

Джерело - Чемпіон.

Українська шахістка Наталія Жукова розповіла про допомогу армії. 

"Ми не втомимося допомагати. Тому що ми - тил, такий необхідний і надійний для нашої найхоробрішої армії у світі. Медикаменти для Одеського військового госпіталю.

Дякуємо за допомогу в логістиці Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради та особисто Віталію Савичу.

У понеділок Стів Молчанов знову поїде до Кишинева за новою партією медикаментів та товарів. Хто хоче допомагати ЗСУ - приєднуйтесь. Все буде Україна!" - зазначила Жукова.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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