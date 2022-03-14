Жукова: Ми - тил, такий необхідний і надійний для нашої найхоробрішої армії у світі

Українська шахістка Наталія Жукова розповіла про допомогу армії.

"Ми не втомимося допомагати. Тому що ми - тил, такий необхідний і надійний для нашої найхоробрішої армії у світі. Медикаменти для Одеського військового госпіталю.

Дякуємо за допомогу в логістиці Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради та особисто Віталію Савичу.

У понеділок Стів Молчанов знову поїде до Кишинева за новою партією медикаментів та товарів. Хто хоче допомагати ЗСУ - приєднуйтесь. Все буде Україна!" - зазначила Жукова.