Жукова: Ми - тил, такий необхідний і надійний для нашої найхоробрішої армії у світі

Джерело - Чемпіон.
Українська шахістка Наталія Жукова розповіла про допомогу армії.
"Ми не втомимося допомагати. Тому що ми - тил, такий необхідний і надійний для нашої найхоробрішої армії у світі. Медикаменти для Одеського військового госпіталю.
Дякуємо за допомогу в логістиці Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради та особисто Віталію Савичу.
У понеділок Стів Молчанов знову поїде до Кишинева за новою партією медикаментів та товарів. Хто хоче допомагати ЗСУ - приєднуйтесь. Все буде Україна!" - зазначила Жукова.
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