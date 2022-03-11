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Ви посіяли ненависть на віки - Кличко різко звернувся до росіян

Сьогодні 20:12 204 0
Володимир Кличко прокоментував вторгнення росії в Україну
Ви посіяли ненависть на віки - Кличко різко звернувся до росіян
#Володимир Кличко

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко звернувся до росіян.

Про це він розповів в Instagram.

"Імперськими амбіціями, вторгненням в Україну та варварством вашої, так званої армії, ви посіяли ненависть на віки.

І слова про те, що уряд це нібито одне, а російські громадяни інше – це повна нісенітниця. Це ви, вірячи мерзенній пропаганді та не сприймаючи інформацію навіть від своїх родичів та друзів тут в Україні, мовчали усі 8 років, коли ваша країна окупувала Крим та частину Донбасу. Україна – вільна держава, яка обрала демократичний європейський шлях розвитку.

Ми битимемося за свій вибір. Сьогодні ми як ніколи єдині та рішучі в цьому. Це ви вбиваєте наших дітей, бомбите і зрівнюєте зі землею наші міста. Знайте, вас тут називають орками всіх. Немає зараз добрих чи поганих росіян. Увесь цивілізований світ сьогодні на боці українців. Так, нам буде складно, але ми не здамося, бо ми не боїмося і ваша армія це вже зрозуміла. А ставити ультиматум людям, котрі вмирають за свою землю – безперспективно.

Хто посіє вітер, той пожне бурю. Не хочете бути країною в цілковитій ізоляції – не тремтіть від страху та байдужості, будьте сміливими як українці. Рятуйте свою країну, а ми свою не віддамо і не здамо. Я пишаюся тим, що я українець, представник сильної, волелюбної та героїчної нації. Слава Україні", – сказав Кличко.

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Публикация от Wladimir Klitschko (@klitschko)

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