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Журналіст Чемпіона закликав спортивну спільноту викинути російських функціонерів на смітник історії

Сьогодні 19:59 Андрій Твердохліб 170 0
Журналіст Чемпіона закликав спортивну спільноту викинути російських функціонерів на смітник історії

Джерело - Чемпіон.

Російських спортивних функціонерів треба відсторонити від керівних посад у міжнародних федераціях і асоціаціях.

Із такою ініціативою виступив відомий український журналіст Максим Розенко.

"Хочу виступити зі “спортивною” ініціативою. Російських спортсменів відсторонили від міжнародних стартів. Але купа росіян займають керівні посади в міжнародних федераціях. Одіозний росіянин умар кремльов і досі є президентом Міжнародної федерації боксу. алішер усманов - президент Міжнародної федерації фехтування.  владімір лісін - президент Міжнародної федерації спортивної стрільби. васілій шестаков - президент Міжнародної федерації самбо. аркадій дворкович - президент Міжнародної шахової федерації, боріс скриннік - президент Міжнародної федерації бенді.  Достатньо росіян на керівних посадах і в інших федераціях з ігрових та олімпійських видів спорта. На думку редакції Champion.com.ua, це неприпустимо, їм всім час йти слідом за “русскім кораблем”.    

Прошу колег підтримати ініціативу будь-яким із запропонованих способів:

Зробити матеріал, де прописати всіх (або більшість) фігурантів, кому потрібно йти за “русскім кораблем”. Для спрощення роботи прошу написати в коментарях решту прізвищ росіян, які займають керівні посади (з назвою федерацій).

Написати від наших редакцій листи в МОК та ці Міжнародні федерації з вимогою відсторонити росіян з посад.  Краще навіть один лист з підписом всіх редакцій. І максимально це розповсюдити на наших ресурсах. 

У кого ще будуть ідеї, як краще це реалізувати, прошу долучитися з пропозиціями", - написав Розенко.

Свою підтримку та бажання допомогти висловив відомий спортивний юрист, президент WBC України Микола Ковальчук.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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