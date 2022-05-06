ПФЛ визнала сезон 2021/22 в Першій та Другій лігах недограним

Команди, які посіли останні місця в групах А і Б другої ліги, не вилітають

Джерело - УАФ.

Рада Професіональної футбольної ліги затвердила турнірні таблиці першої та другої ліг станом на 24 лютого 2022 року та визнала розіграші обох чемпіонатів недограними.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Команди, які посіли останні місця в групах А і Б другої ліги, не вилітають і не припиняють членства в ПФЛ.

Наразі ще не вирішене питання формату наступного сезону та списку учасників.

Для обговорення цих аспектів створено робочу групу, до якої ввійшли представники ПФЛ, УПЛ та УАФ. Запропонований нею проєкт у підсумку має бути затверджений Виконкомом УАФ.

Нагадаємо, Оболонь розглядає можливість виступів в УПЛ.