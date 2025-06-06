Три дебютанти, жодного ветерана, одне повернення після великої паузи. З ким Ребров поїхав до Канади
Відпустка для українських зірок футболу все ніяк не настане. Після завершення клубного сезону збірна України зібралася, щоб зіграти матчі на товариському турнірі Canadian Shield, який пройде в Торонто. Збірна зіграє 7 червня з Канадою і 10 червня з Новою Зеландією. Чемпіон вирішив проаналізувати склад національної команди.
Давайте з самого початку зафіксуємо: нікому ці матчі збірної України не потрібні так сильно, як Сергію Реброву.
Програш Бельгії після 3:1 у першому матчі був більше, ніж просто поразкою – це був ляпас, причому саме в протистоянні Гарсії з Ребровим. Невдачі можна, звісно, прощати, як пробачили Михайлу Фоменку поразку з 2:0 із французами – але тут є принципова різниця. Фоменко в цей плейоф сам команду і витягнув, у практично безнадійній ситуації двічі обігравши Польщу. Ребров же в дуже простій групі пропустив уперед збірну Чехії – і саме тому опинився в цьому плейоф.
До Реброва взагалі чим далі, тим більше запитань. 0:3 від Румунії, невихід із групи на Євро, дуже слабка гра, коли в ролі "рятівника" раз по раз виходить Яремчук, якого випускають на заміни – і все це, головне, з дуже серйозними гравцями в складі. Новини про можливий перехід Забарного в ПСЖ, Луніна в Мілан/МЮ, факт перебування Довбика в Ромі, а Зінченка в Арсеналі сильно дисонують із програшами від тієї самої Румунії, журналісти якої називають сьогоднішнє покоління найслабшим в історії.
Отже, Реброву ці матчі потрібні більше, ніж гравцям і вболівальникам. Перемоги можуть зняти напругу, знайти приховані ресурси, змусити забути про програші. З ким же він підходить до цих ігор?
Воротарі: Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк).
Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар Донецьк), Владислав Дубінчак, Олександр Тимчик (обидва – Динамо Київ), Богдан Михайличенко (Полісся Житомир), Олександр Мартинюк (Олександрія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (Плімут, Англія), Євген Чеберко (Коламбус Крю Колумбус, США).
Півзахисники: Микола Шапаренко, Микола Михайленко, Олександр Піхальонок, Владислав Кабаєв (усі – Динамо Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина, Артем Бондаренко (усі – Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – Полісся Житомир), Іван Калюжний (Олександрія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Олександр Зубков (Трабзонспор Трабзон, Туреччина).
Нападник: Роман Яремчук (Олімпіакос Пірей, Греція).
Один нападник, 13 півзахисників
Склад, по-перше, за довжиною звичайний для "нормальних" матчів, але короткий для ігор-перевірок. 26 осіб – це небагато для матчів, де, за визначенням, можна чекати 11 замін у перерві. Особливо в контексті цього вражає, що в збірну приїхав ОДИН форвард – та сама "паличка-виручалочка" Реброва, на прізвище Яремчук.
Зрозуміло, що Довбик на самому фініші сезону отримав травму, а Ванат зараз у молодіжці. Але хіба такі матчі – не найкраща можливість перевірити дублерів, дати шанс тим, хто в кінці списку можливих варіантів? Юрій Коломоєць значну частину кар'єри провів на рівні нижчому, ніж навіть УПЛ – але коли він забив десяток м'ячів за Ворсклу, свій матч у збірній зіграв. Філіппов, Будківський свій поєдинок у головній команді країни, на очах численної української діаспори в Канаді, могли б і отримати.
Яремчук, між іншим, зіграв лише 969 хвилин за сезон в Олімпіакосі, за весь чемпіонат забив аж чотири м'ячі. Гаразд-гаразд, загалом за сезон набралося 10, два з них – у Лізі Європи, самому Буде-Глімту, та й узагалі, у збірній він уже давно грає набагато краще, ніж за будь-які клуби. Але якщо Роман один, то, напевно, він вийде в "старті" – а в "старті" він менш ефективний, ніж коли виходив на заміни.
Зате гравців середньої лінії на три склади. Було б цікаво поглянути на двосторонки збірної. Як вони грають? Яремчук по черзі пресингує то одну лінію оборони, то іншу?
Три нові обличчя
Приводів вислухати пісеньку новачка у нас цього разу три. При цьому Бондаренка за дебютанта навіть складно сприймати. Факт НЕвиклику людини з 20+ матчами в Лізі чемпіонів, одного з найдосвідченіших у сучасному Шахтарі, був аномалією. Так, висока конкуренція на позицію опорника – ну й Артему просто не щастило у вирішальний момент. Був випадок, коли перед іграми збірних він отримав червоні картки у двох матчах за "гірників" поспіль, недоотримав ігрової практики через таку незвичну причину – і не отримав історичного виклику саме через це.
Зате викликані минуле і сьогодення Олександрії. Микола Михайленко в Динамо посадив у запас Бражка – тут нема про що говорити, було б дикістю, якби він не отримав шанс. Мартинюк, який провів відмінний відрізок в Олександрії, теж логічний – і надає серйозну конкуренцію Богдану Михайличенку в той рідкісний момент, коли травмований Миколенко.
Щоправда, є ще одне обличчя, яке цілком можна назвати новим. Євген Чеберко грав, звісно, за збірну, але:
а) п'ять років тому;
б) в іншому товарняку;
в) значну частину цих п'яти років навіть до найширших списків не входив.
Його виклик, чесно кажучи, і зараз викликає здивування: за живих Забарного, Таловєрова, Матвієнка, Бондаря... Але якщо згадати, що Євген виступає за Коламбус Крю, здивування зникає. 500 кілометрів, які розділяють Коламбус і Торонто – це за американськими мірками мало не піша доступність.
Хто випав із команди?
Уперше за величезний термін у складі збірної немає жодної людини, старшої за 29. Відповідно, майже нескінченний список ветеранів, яких не викликали: Ярмоленко, Степаненко, Сидорчук, Буяльський, Малиновський, Бущан... Сватка не врятував навіть факт виступів в Америці (щоправда, йому з Техасу летіти все одно далеко), Ярмоленко ризикує так і не побити рекорд Шевченка (залишилося два голи, але Андрій у збірній і відзначається вже дуже рідко).
Хочеться побачити побільше експериментів. Гуцуляк до 27 років зіграв лише сім ігор за збірну – але коли вийшов проти Бельгії, був просто прекрасний. Таловєров класно грав за Плімут, Зубков феноменальний у Трабзонспорі. А може, зіграти з перших хвилин без чистого форварда – і випустити Яремчука на заміну? Із запровадженням Ліги націй стовідсоткові товарняки стали для збірних рідкістю – і їх треба використовувати для того, що в офіційних матчах використовувати страшно.