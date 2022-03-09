Тимощука хочуть позбавити звання почесного громадянина міста Луцька

Українського тренера Зеніта Анатолія Тимощука позбавлять звання почесного громадянина Луцька.

Про це розповів міський голова Луцька Ігор Поліщук.

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"На найближче засідання сесії міськради вносимо проєкт рішення про позбавлення Анатолія Тимощука звання почесного громадянина міста Луцька.

Анатолій Тимощук за весь час війни не лише не зробив жодної публічної заяви щодо нападу РФ на Україну, а ще й залишився працювати у клубі країни-окупанта", – написав Поліщук.