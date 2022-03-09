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Тимощука хочуть позбавити звання почесного громадянина міста Луцька

Сьогодні 20:12 137 0
Анатолій Тимощук не бачить нападу росії на Україну
Тимощука хочуть позбавити звання почесного громадянина міста Луцька
#Зеніт, #Анатолій Тимощук

Джерело - Чемпіон.

Українського тренера Зеніта Анатолія Тимощука позбавлять звання почесного громадянина Луцька.

Про це розповів міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Актуально: Алієв: Тимощук, ти куди зник? А Ордець де? Патріоти наші

"На найближче засідання сесії міськради вносимо проєкт рішення про позбавлення Анатолія Тимощука звання почесного громадянина міста Луцька. 

Анатолій Тимощук за весь час війни не лише не зробив жодної публічної заяви щодо нападу РФ на Україну, а ще й залишився працювати у клубі країни-окупанта", – написав Поліщук.

Нагадаємо, Тимощука покарають за ігнорування війни росіян проти України.

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