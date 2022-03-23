Віталій Кличко: У нас лише одне послання росіянам: геть із України

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі, а нині мер Києва Віталій Кличко заявив, що важко буде домовитися про мир із росією, яка 27 днів бомбить українські міста.

"Я не знаю, які переговори потрібно провести. Коли є дві сторони, завжди потрібно знайти компроміс. Я не знаю, про що нам говорити із росіянами, яким буде компроміс. У нас може бути тільки одне послання для росіян: ідіть геть із нашої країни.

По-перше, нам потрібний світ. Я розумію президента Зеленського. Він намагається знайти будь-який варіант, щоб повернути світ до нашої країни. Нам необхідно проводити переговори. Це дуже складне завдання і я не знаю, який компроміс, яке рішення вони можуть знайти. Я не беру участі у цих переговорах. Компроміс можливий, але не за ціною України, нашої країни. Однозначно ні", - зазначив Кличко.