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Київ-Баскет оголосив про старт благодійного аукціону

Сьогодні 17:56 106 0
Клуб продає форму гравця збірної України Артема Ковальова
Київ-Баскет оголосив про старт благодійного аукціону
#Київ-Баскет

Джерело - Чемпіон.

Столичний Київ-Баскет розпочав аукціон, де лотом стала ігрова майка гравця національної збірної України та іспанського Клавіхо Артема Ковальова.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Протягом двох сезонів Ковальов захищав кольори клубу та разом із Київ-Баскетом став бронзовим призером Суперліги.

Виручені кошти підуть на закупівлю спорядження для 204 батальйону, в якому несе службу представник фан-сектору клубу.

Стартова ціна майки - 4000 грн. Один крок - 500 грн. Дата закінчення аукціону - 11 квітня.

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Допис, поширений БК «Київ-Баскет» (@kyivbasket)

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