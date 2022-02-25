Росію позбавили Всесвітньої шахової олімпіади

Джерело - tribuna.com.
Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) позбавила Росію Всесвітньої шахової олімпіади
Про це повідомляє пресслужба організації.
"Рада ФІДЕ прийняла рішення, що 44-а шахова олімпіада, включаючи турнір для гравців з обмеженими можливостями, а також конгрес ФІДЕ, не будуть проводитися в Росії.
Ми зробимо все можливе, щоб знайти іншого організатора олімпіади та своєчасно надати інформацію про місце та дати проведення конгресу ФІДЕ 2022 року", – йдеться в повідомленні.
Олімпіада мала відбутися 26 липня – 8 серпня у Москві.
Нагадаємо, МОК закликав скасувати всі змагання у Росії й Білорусії.