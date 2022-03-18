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Щоб не було гірше: Екстренер збірної України досі перебуває у Сумах

Сьогодні 15:29 182 0
Михайло Фоменко залишився у Сумах
Щоб не було гірше: Екстренер збірної України досі перебуває у Сумах
#Михайло Фоменко

Джерело - fanday.net.

Колишній головний тренер збірної України Михайло Фоменко досі перебуває у Сумах.

Про це повідомляє FanDay.

73-річний фахівець залишається вдома у Сумах – місті, яке з перших днів страждало від нещадних ударів російських загарбників.

Виїхати з міста Михайло Іванович не може, продовжує жити у квартирі, але часто перебуває у підвалі чи бомбосховищі.

"Щоб не було гірше", – оцінив він свій нинішній стан Фоменко.

Фоменко працював зі збірною України протягом 2012-2016 років. Під його керівництвом головна команда вийшла на Євро-2016.

Нагадаємо, під час авіаударів у Сумах загинув чемпіон України з самбо та його родина.

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