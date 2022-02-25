Формула-1 оголосила про скасування Гран-прі Росії в 2022 році

Джерело - Чемпіон.

Гран-прі Формули-1 в Росії у 2022 році не відбудеться через вторгнення російських військ в Україну.

Відповідну заяву опублікували організатори чемпіонату.

"Формула 1 відвідує країни по всьому світу з метою об'єднувати людей та народи. Ми стежимо за розвитком подій в Україні зі смутком і сподіваємось на спокійне та мирне вирішення нинішньої ситуації".

Росія почала війну проти України