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Формула-1 оголосила про скасування Гран-прі Росії в 2022 році

Сьогодні 14:19 53 0
Формула-1 оголосила про скасування Гран-прі Росії в 2022 році
#Формула 1

Джерело - Чемпіон.

Гран-прі Формули-1 в Росії у 2022 році не відбудеться через вторгнення російських військ в Україну.

Відповідну заяву опублікували організатори чемпіонату.

"Формула 1 відвідує країни по всьому світу з метою об'єднувати людей та народи. Ми стежимо за розвитком подій в Україні зі смутком і сподіваємось на спокійне та мирне вирішення нинішньої ситуації".

  Росія почала війну проти України

"Увечері у четвер FIA, Формула-1 та представники команд обговорили ситуацію у зв'язку з нашими змаганнями. І всі ключові сторони сходяться на тому, що за нинішніх обставин проведення Гран-прі Росії неможливе".

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