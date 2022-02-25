Формула-1 оголосила про скасування Гран-прі Росії в 2022 році

Джерело - Чемпіон.
Гран-прі Формули-1 в Росії у 2022 році не відбудеться через вторгнення російських військ в Україну.
Відповідну заяву опублікували організатори чемпіонату.
"Формула 1 відвідує країни по всьому світу з метою об'єднувати людей та народи. Ми стежимо за розвитком подій в Україні зі смутком і сподіваємось на спокійне та мирне вирішення нинішньої ситуації".
Росія почала війну проти України
"Увечері у четвер FIA, Формула-1 та представники команд обговорили ситуацію у зв'язку з нашими змаганнями. І всі ключові сторони сходяться на тому, що за нинішніх обставин проведення Гран-прі Росії неможливе".