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Збірні Шотландії та Польщі провели благодійний матч для допомоги Україні.

Матч завершився внічию 1:1. Поляки мали зіграти з росіянами, а шотландці з українцями у кваліфікації ЧС-2022. Проте Україна не змогла приїхати на матч через війну, а росію викинули через напад на нашу країну. Тому збірні вирішили зіграти між собою, а 10 фунтів з кожного квитка перерахувати у фонд солідарності громадянам України, організований ЮНЕСКО.

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