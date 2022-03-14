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Каспаров розповів, за яких умов впаде режим путіна

Сьогодні 20:09 498 0
13-й чемпіон світу з шахів - про те, чому в Росії всі повинні понести відповідальність
Каспаров розповів, за яких умов впаде режим путіна
#Гаррі Каспаров

Джерело - sport.ua.

Росії і її громадянам дуже дорого обійдеться війна проти України.

Про це заявив 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров розповів, за яких умов впаде режим путіна.

"Росіянам доведеться страждати, бо це громадяни країни-агресора, треба платити ціну за те, що 22 роки терпіли цього виродка, за цю підтримку доведеться платити. А про 4500 наших громадян, які загинули там, кинули їх на війну, ви не подумали. Припиніть істерику щодо того, що треба платити. Так, буде розплата і не лише зараз, а ще багато років.

Це єдиний спосіб зупинити путінську військову машину. Йому потрібні гроші, це питання олігархів. Заморожування активів центрального банку це єдиний спосіб відрізати його від грошей. Не буде грошей - не буде працювати поліція, не будуть ніякі Кадирови чинити безчинство, бо немає грошей. Армія зупиниться, вона й так зараз буксує.

Дуже важливо зрозуміти, що йдеться про комплексний набір заходів - тотальна ізоляція. Це загроза всьому світу, провидіння в боєздатність ядерних сил - це не просто так. Борис Нємцов 7 років тому поставив діагноз Путіну. Ви думаєте, що за 7 років стан покращився? Тільки погіршилося. Він упевнений, що йому все сходить із рук.

Війна з Україною - результат повної безкарності. Він вважав, що зайде до Києва за 2-3 дні і всі побіжать до нього домовлятися, коли він поставить свою маріонетку у Києві. Слава богу, героїзм українських солдатів і простих мешканців зупинив це.

Тільки комбінація військової поразки в Україні та тотального розгрому російської економіки - це наш шанс, щоб цей режим впав, і Росія змогла вийти з цієї жахливої ​​ями. Щодня його перебування при владі - це сходження Росії в могилу, як країни та держави", - сказав Каспаров.

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