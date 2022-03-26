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Українські фігуристи застерегли світ від російського фашизму

Вчора 23:13 206 0
Максим Нікітін та Олександра Назарова прокоментували свій виступ на ЧС
Українські фігуристи застерегли світ від російського фашизму

Джерело - suspilne.media.

Українські фігуристи Максим Нікітін та Олександра Назарова застерегли світ від російського фашизму.

Про це вони розповіли після виступу на чемпіонаті світу.

"Цей виступ був не лише для нас, але й для усіх українців. Сподіваємося, що підтримка від глядачів на трибунах допоможе країні. Ми покинули Україну машиною, за вісім днів ми подолали 600 кілометрів. Багато людей виїжджають, тож це зайняло трохи часу. Потім ми відлетіли з Варшави до Монпельє, це було неважко.

Це непростий час. Не лише для України, але й для всього світу. Хочемо сказати усьому світу бути обачними, оскільки російський фашизм може досягти до інших країн. Ця музика надає можливість Україні не здаватися. Ми просимо усіх людей не здаватися та підтримувати один одного", – розповів дует українських фігуристів.

Раніше українська пара вийшла у фінал чемпіонату світу з фігурного катання.

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