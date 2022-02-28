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Вернидуб вступив до лав територіальної оборони

Сьогодні 15:11 322 0
Юрій Вернидуб захищає Україну
Вернидуб вступив до лав територіальної оборони
Фото - gettyimages
#Юрій Вернидуб, #Шериф

Джерело - Чемпіон.

Український тренер Шерифа Юрій Вернидуб повернувся захищати батьківщину.

Юрій Вернидуб записався до територіальної оборони Запоріжжя.

Напередодні 56-річний фахівець покинув територію Молдови та повернувся в Україну.

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