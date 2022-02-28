Вернидуб вступив до лав територіальної оборони

Джерело - Чемпіон.
Український тренер Шерифа Юрій Вернидуб повернувся захищати батьківщину.
Юрій Вернидуб записався до територіальної оборони Запоріжжя.
Напередодні 56-річний фахівець покинув територію Молдови та повернувся в Україну.
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Джерело - Чемпіон.
Український тренер Шерифа Юрій Вернидуб повернувся захищати батьківщину.
Юрій Вернидуб записався до територіальної оборони Запоріжжя.
Напередодні 56-річний фахівець покинув територію Молдови та повернувся в Україну.