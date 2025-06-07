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Все було б інакше, – s1mple відреагував на те, що ZywOo побив його рекорд за MVP

Микола Дендак — 7 червня 2025, 00:45
Все було б інакше, – s1mple відреагував на те, що ZywOo побив його рекорд за MVP
Олександр "S1mple" Костилєв (у прапорі України)
Getty Images

Один з найкращих українських кіберспортсменів в історії Олександр "s1mple" Костилєв не засмутився, що більше не є рекордсменом за кількістю нагород найкращому гравцю турніру, адже він багато часу не грав.

Його слова передає HLTV.

"Мене це не дуже зачепило, тому що я не граю. Я впевнений, що все було б інакше, якби я грав усі ці місяці, які я пропустив. Але я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним. Він найкращий гравець у світі, і подивимося, подивимося", – сказав Костилєв.

Нагадаємо, ще на початку 2025 року рекордсменом був саме українець (21 нагорода). Проте 24-річний французький кіберспортсмен Матьє "ZywOo" Ербо вже має у своєму активі 26 нагород.

Нещодавно s1mple приєднався до FaZe на умовах короткострокової оренди з української організації NAVI, та вже встиг виступити на IEM Dallas, де не зміг вийти у плейоф.

Зазначимо, що минулого року Костилєв вже переходив на правах оренди у Falcons. В цій команді він вперше з 2015-го не зумів подолати кваліфікацію на мейджор.

У жовтні 2023 року українця визнали найкращим гравцем в історії дисципліни CS:GO.

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