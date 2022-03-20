Федорчук: Я впевнений, ми переможемо, і після цього відбудуємо країну

Півзахисник львівського Руху Валерій Федорчук прокоментував війну Росії проти України.

"На клубній базі просто величезна кількість людей. Слава Богу, що наш клуб має такі можливості, є місце для всіх, все живемо, тренуємося, намагаємося приносити користь. Тут дуже багато дітей та юнаків, усі займаються за якимись програмами.

Щиро кажучи, зовсім не до футболу зараз. Футбол відійшов на далекий задній план. Усі думки про країну, про фронт. Всі думки про те, що люди вмирають, це найстрашніше. Намагаємося допомогти, як можемо. Без діла не сидимо. Всі гравці Руху допомагають армії.

Зараз на базі Руху всі футболісти основного складу з українців. Наші тут все. Легіонери поїхали. Ми намагаємося тримати себе у формі, у спортивному тонусі.

Але виходить робити тренування приблизно за день. Все залежить від багатьох умов, наприклад, чи безпечно знаходиться на відкритому просторі.

Як справляємося зі стресом, що допомагає тримати себе в тонусі? Важко сказати… Ми всі в стресі, стежимо за новинами. Усі переживаємо за родичів, за друзів… Я впевнений, що ми переможемо. І після цього відбудуємо країну. І футбол доведеться відбудовувати з якогось етапу", - сказав Федорчук.