Головне
Бех-Романчук здобула срібло чемпіонату світу у потрійному стрибку
Сьогодні 14:27 511
Дюплантіс встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною в приміщенні
Сьогодні 23:09 92
Герей виграв міжнародний турнір та направить призові кошти на допомогу ЗСУ
Сьогодні 22:54 112
Різатдінова - росіянам: Ви не Zа перемогу, ви Zа геноцид в Україні
Сьогодні 21:40 150
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 20:17 29638
War story: як німецькі волонтери допомагають українцям
Сьогодні 18:25 257
Легендарна гірськолижниця підтримала Україну
Сьогодні 12:42 458
Ексрадник Жданова вимагає припинити спортивну співпрацю з білоруссю
Сьогодні 12:00 336
Усик та Ломаченко можуть виїхати з України - Арум
Сьогодні 11:27 835
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все
Вчора 20:55 34882
Прямі трансляції

Федорчук: Я впевнений, ми переможемо, і після цього відбудуємо країну

Сьогодні 21:25 179 0
Українець не сумнівається у нашій силі
Федорчук: Я впевнений, ми переможемо, і після цього відбудуємо країну
#Рух, #Валерій Федорчук

Джерело - FanDay.

Півзахисник львівського Руху Валерій Федорчук прокоментував війну Росії проти України.

"На клубній базі просто величезна кількість людей. Слава Богу, що наш клуб має такі можливості, є місце для всіх, все живемо, тренуємося, намагаємося приносити користь. Тут дуже багато дітей та юнаків, усі займаються за якимись програмами.

Щиро кажучи, зовсім не до футболу зараз. Футбол відійшов на далекий задній план. Усі думки про країну, про фронт. Всі думки про те, що люди вмирають, це найстрашніше. Намагаємося допомогти, як можемо. Без діла не сидимо. Всі гравці Руху допомагають армії.

Зараз на базі Руху всі футболісти основного складу з українців. Наші тут все. Легіонери поїхали. Ми намагаємося тримати себе у формі, у спортивному тонусі.

Але виходить робити тренування приблизно за день. Все залежить від багатьох умов, наприклад, чи безпечно знаходиться на відкритому просторі.

Як справляємося зі стресом, що допомагає тримати себе в тонусі? Важко сказати… Ми всі в стресі, стежимо за новинами. Усі переживаємо за родичів, за друзів… Я впевнений, що ми переможемо. І після цього відбудуємо країну. І футбол доведеться відбудовувати з якогось етапу", - сказав Федорчук.

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал - Барселона: онлайн-трансляція LIVE - Ла Ліга Реал - Барселона: онлайн-трансляція LIVE - Ла Ліга 4690
Рома - Лаціо: онлайн-трансляція LIVE - Серія А Рома - Лаціо: онлайн-трансляція LIVE - Серія А 2600
Крістал Пелес - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Англії Крістал Пелес - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Англії 2085
Алавес програв Гранаді. Результати матчів 29 туру Ла-Ліги Алавес програв Гранаді. Результати матчів 29 туру Ла-Ліги 1108
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 29638
Бенфіка - Ешторіл - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Бенфіка - Ешторіл - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 5109
Рекомендуємо
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 5514
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 23644
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 71381 2
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 23720
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 7528
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 14274 1