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Російські окупанти вбили арбітра ФІДЕ

Сьогодні 13:28 52 0
Загинув відомий дитячий тренер
#ФІДЕ

Джерело - Чемпіон.

Після важкого поранення від російських окупантів помер арбітр ФІДЕ та дитячий тренер Олексій Дружинець.

Про це повідомляє ФШУ.

"Федерація шахів України, Колегія арбітрів ФШУ та Федерація шахів Запорізької області повідомляють, що 2 березня 2022 року після важкого поранення від російських окупантів помер арбітр ФІДЕ і дитячий тренер Олексій Валентинович Дружинець (Токмак, Запорізька область, 3.01.1975 – 2.03.2022).

Співчуття рідним і близьким. 

Слава герою! Смерть ворогам!", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ексзахисник Карпат загинув у боях під Києвом.

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