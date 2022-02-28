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Лужний: Залишусь в Україні, щоб боротися за наших людей та нашу країну

Сьогодні 12:58 169 0
Олег Лужний прокоментував агресію Росії
Лужний: Залишусь в Україні, щоб боротися за наших людей та нашу країну
#Лужний

Джерело - sport.ua.

Ексгравець Динамо та Арсеналу Лондон Олег Лужний вирішив не повертатися до Англії, де планував продовжувати навчатися на тренерських курсах, через агресію Росії.

Про це розповів сам фахівець.

"Ситуація просто жахлива. Я хотів приїхати до Англії, щоб проходити тренерські курси, але зараз я залишусь в Україні, щоб боротися за наших людей та нашу країну

Заради чого ворог організував це вторгнення і руйнує? Жахливо", - сказав Лужний.

Нагадаємо, нападник Шахтаря покинув Україну попри заборону.

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