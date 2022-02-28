Лужний: Залишусь в Україні, щоб боротися за наших людей та нашу країну

Джерело - sport.ua.
Ексгравець Динамо та Арсеналу Лондон Олег Лужний вирішив не повертатися до Англії, де планував продовжувати навчатися на тренерських курсах, через агресію Росії.
Про це розповів сам фахівець.
"Ситуація просто жахлива. Я хотів приїхати до Англії, щоб проходити тренерські курси, але зараз я залишусь в Україні, щоб боротися за наших людей та нашу країну
Заради чого ворог організував це вторгнення і руйнує? Жахливо", - сказав Лужний.
Нагадаємо, нападник Шахтаря покинув Україну попри заборону.