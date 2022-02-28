Лужний: Залишусь в Україні, щоб боротися за наших людей та нашу країну

Олег Лужний прокоментував агресію Росії

Ексгравець Динамо та Арсеналу Лондон Олег Лужний вирішив не повертатися до Англії, де планував продовжувати навчатися на тренерських курсах, через агресію Росії.

Про це розповів сам фахівець.

"Ситуація просто жахлива. Я хотів приїхати до Англії, щоб проходити тренерські курси, але зараз я залишусь в Україні, щоб боротися за наших людей та нашу країну Заради чого ворог організував це вторгнення і руйнує? Жахливо", - сказав Лужний.

Нагадаємо, нападник Шахтаря покинув Україну попри заборону.