Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 12:51 31881
Усику дозволили виїхати з України для бою з Джошуа
Вчора 22:39 565
Костюк з перемоги стартувала на турнірі у Маямі
Вчора 20:25 486
Матч Динамо – Спортінг відбудеться у Бухаресті
Вчора 19:12 852 1
Євроліга дискваліфікувала усі російські клуби
Вчора 17:45 459
Подкопаєва: Допоможіть Україні перемогти у цій страшній війні та вижити
Вчора 14:09 522
Футбольний арбітр вступив до територіальної оборони Миколаєва
Вчора 10:24 571
Ястремська не дограла матч на турнірі у Маямі
Вчора 09:11 901
Ломаченко відмовився від бою з Камбососом та прийняв рішення залишитися в Україні
Вчора 08:24 1203
Суркіс вивіз з України онуків-призовників
21.03.2022 21:55 2567
Прямі трансляції

Динамо Тбілісі надіслало гуманітарну допомогу в Україну

Сьогодні 12:39 181 0
Вантаж буде доставлено на Арену Львів
Динамо Тбілісі надіслало гуманітарну допомогу в Україну
#Динамо Тбілісі

Джерело - Чемпіон.

Динамо з Тбілісі надіслало гуманітарний вантаж до України для допомоги постраждалим від вторгнення Росії до України.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гуманітарний вантаж буде доставлений до центру надання допомоги вимушеним переселенцям, організований донецьким Шахтарем на території Арени Львів. Допомога включає понад 200 комплектів предметів домашнього побуту.

Раніше Федерація футболу Грузії спільно з футболістами національної команди організувала збір гуманітарної допомоги (медикаменти, медичне обладнання, продукти харчування, дитяче харчування) на потреби України.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ярмоленко назвав список адекватних росіян зі світу спорту Ярмоленко назвав список адекватних росіян зі світу спорту 1317
Нападник Ліверпуля перейде у Мілан Нападник Ліверпуля перейде у Мілан 1020
Сабо мріє вигнати всіх росіян з України Сабо мріє вигнати всіх росіян з України 1063
Ярмоленко не хоче прямої путівки збірної України на ЧС-2022 Ярмоленко не хоче прямої путівки збірної України на ЧС-2022 1064
Гутцайт підтвердив від'їзд Усика з України Гутцайт підтвердив від'їзд Усика з України 1177
Росіянину, який очолював європейську федерацію, повідомили про недовіру Росіянину, який очолював європейську федерацію, повідомили про недовіру 1105
Рекомендуємо
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 6168 1
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 5492
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 36170
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 18201
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 10788
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 29647 2