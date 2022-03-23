Динамо Тбілісі надіслало гуманітарну допомогу в Україну

Вантаж буде доставлено на Арену Львів

Джерело - Чемпіон.

Динамо з Тбілісі надіслало гуманітарний вантаж до України для допомоги постраждалим від вторгнення Росії до України.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гуманітарний вантаж буде доставлений до центру надання допомоги вимушеним переселенцям, організований донецьким Шахтарем на території Арени Львів. Допомога включає понад 200 комплектів предметів домашнього побуту.

Раніше Федерація футболу Грузії спільно з футболістами національної команди організувала збір гуманітарної допомоги (медикаменти, медичне обладнання, продукти харчування, дитяче харчування) на потреби України.