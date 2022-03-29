Воротар Емполі розмістив вдома біженців з України

Голкіпер клубу Серії А допомагає українській родині з Дніпра

Джерело - Чемпіон.

Воротар Емполі Гульєльмо Вікаріо допомагає біженцям з України.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

25-річний голкіпер прийняв біженців з України. Гульєльмо Вікаріо розмістив у себе вдома українку з Дніпра та її сина - Мілана.

🇺🇦💙 Dall'#Ucraina all'#Italia, da #Dnipro a #Udine: il nostro Guglielmo Vicario e la sua famiglia hanno accolto e ospiteranno il piccolo Milan e la madre Hanna.



Per fuggire dalla guerra, per ricominciare 💪 pic.twitter.com/0L7sNov8xj — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) March 29, 2022

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