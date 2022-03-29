Воротар Емполі розмістив вдома біженців з України

Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 15:52 36074
У Маріуполі загинув екскапітан збірної України
Сьогодні 11:57 771
Міжнародний союз біатлоністів призупинив діяльність федерацій білорусі та росії
Сьогодні 11:24 213
Олександр Усик та Parimatch виставили на аукціон рукавички з автографом боксера для допомоги українцям
Сьогодні 09:54 357
Збірна Португалії зіграє з Північною Македонією, Польща - зі Швецією. Розклад фінальних матчів плей-оф кваліфікації ЧС-2022
Сьогодні 09:26 335
УЄФА та КОНМЕБОЛ виступають за виключення росії з ФІФА
Вчора 23:48 891
Таврія припинила своє існування
Вчора 23:03 982
Костюк: Вчимо й переходимо на рідну мову, щоб раптово не стати «соотєчествєнніком»
Вчора 21:39 934
Путін - убивця! Казахстанський боксер зробив красномовну заяву після переможного бою
Вчора 19:17 996
Українські фігуристи підтримали відсторонення Шаботової зі складу збірної України
Вчора 13:12 926
Блоги
Колишній легіонер Динамо підтримав Україну на мітингу у Берліні
Колишній легіонер Динамо підтримав Україну на мітингу у Берліні Віктор Слюсаренко
Сьогодні 08:24 291
Путін - убивця! Казахстанський боксер зробив красномовну заяву після переможного бою
Путін - убивця! Казахстанський боксер зробив красномовну заяву після переможного бою Андрій Твердохліб
Вчора 19:17 995
Бойко показав як допомагає Україні
Бойко показав як допомагає Україні Віктор Слюсаренко
Вчора 16:48 384
Українська біатлоністка зібрала гуманітарну допомогу для Чернігова
Українська біатлоністка зібрала гуманітарну допомогу для Чернігова Андрій Твердохліб
Вчора 13:17 407
Кендзера у Польщі зустрівся з вихованцями Динамо
Кендзера у Польщі зустрівся з вихованцями Динамо Віктор Слюсаренко
Вчора 12:21 277
Дружина Усика: Це ми лише фізично поїхали!
Дружина Усика: Це ми лише фізично поїхали! Віктор Слюсаренко
Вчора 11:48 990
Фільм Королева баскетболу отримав Оскар за найкращу короткометражку
Фільм Королева баскетболу отримав Оскар за найкращу короткометражку Віктор Слюсаренко
Вчора 11:25 257
Ракицький тренується з Металістом і може зіграти за збірну України?
Ракицький тренується з Металістом і може зіграти за збірну України? Андрій Дунець
Вчора 07:00 3708
Дівчина дня! Успішна, приваблива, небезпечна: Анжеліка Терлюга святкує день народження
Дівчина дня! Успішна, приваблива, небезпечна: Анжеліка Терлюга святкує день народження Valeriy Ruchka
27.03.2022 16:25 3989
Бех-Романчук: З Україною не порівнюється жоден куточок світу
Бех-Романчук: З Україною не порівнюється жоден куточок світу Віктор Слюсаренко
27.03.2022 16:03 324
Прямі трансляції

Воротар Емполі розмістив вдома біженців з України

Сьогодні 15:35 Віктор Слюсаренко 137 0
Голкіпер клубу Серії А допомагає українській родині з Дніпра
Воротар Емполі розмістив вдома біженців з України
#Верона

Джерело - Чемпіон.

Воротар Емполі Гульєльмо Вікаріо допомагає біженцям з України. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

25-річний голкіпер прийняв біженців з України. Гульєльмо Вікаріо розмістив у себе вдома українку з Дніпра та її сина - Мілана.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Шинкаренко: Мама сказала, що це наші нацики стріляють у нашу армію Шинкаренко: Мама сказала, що це наші нацики стріляють у нашу армію 1010
Динамо U-19 розгромило Рапід U-19 у контрольному поєдинку Динамо U-19 розгромило Рапід U-19 у контрольному поєдинку 1000
Абрамович та українці мали симптоми отруєння після переговорів з Росією Абрамович та українці мали симптоми отруєння після переговорів з Росією 4307
Казахський боксер Ракумов вийшов на бій з прапором України та назвав Путіна вбивцею Казахський боксер Ракумов вийшов на бій з прапором України та назвав Путіна вбивцею 994
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 36074
Путін - убивця! Казахстанський боксер зробив красномовну заяву після переможного бою Путін - убивця! Казахстанський боксер зробив красномовну заяву після переможного бою 996
Рекомендуємо
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 13467
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 12212 23
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 8089
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 21619 1
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 11859
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 6697