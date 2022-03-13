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Російські та білоруські спортсмени відсторонені від участі в Універсіаді

Сьогодні 09:11 167 0
FISU до кінця року усунула орків та їх поплічників
Російські та білоруські спортсмени відсторонені від участі в Універсіаді

Джерело - sport.ua.

Міжнародна федерація студентського спорту (FISU) засудила російське вторгнення в Україну за сприяння білорусі та його вплив на український народ, у тому числі на українську студентську спортивну спільноту.

Про це повідомляє пресслужба FISU.

Керівний комітет FISU висловив жаль з приводу страждань в Україні, особливо серед цивільного населення, і приєднався до міжнародних закликів до припинення бойових дій.

Федерація підтвердила, що російські та білоруські спортсмени разом з офіційними особами національних федерацій студентського спорту цих країн не братимуть участі у змаганнях та заходах FISU як мінімум до кінця 2022 року.

Два студентські чемпіонати світу в Росії та чемпіонат світу серед студентів у Білорусі, заплановані на цей рік, раніше були скасовані. Кубок світу серед студентів з єдиноборств та пов'язані з ним заходи, також заплановані на 2022 рік, не будуть проводитись у росії. Також FISU заснувало спеціалізований фонд для надання фінансової підтримки українській студентській спортивній спільноті. Насамперед, фонд використовуватиметься для гуманітарної допомоги та сприяння участі України у змаганнях та заходах FISU цього року.

Крім того, російські та білоруські спортсмени не візьмуть участь у літній Універсіаді, яка пройде з 26 червня до 7 липня в Ченду (Китай).

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