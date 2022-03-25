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Кличко: У нас достатньо чоловіків і жінок, які захищатимуть Україну настільки потужно, наскільки це можливо

Сьогодні 15:39 189 0
Кличко: У нас достатньо чоловіків і жінок, які захищатимуть Україну настільки потужно, наскільки це можливо
#Володимир Кличко

Джерело - CNN.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко прокоментував вторгнення Росії в Україну.

"Наше коріння тут, наші родичі поховані у цій землі, у Києві. Кожна вулиця викликає спогади про наших рідних та друзів.

Нам потрібна допомога та підтримка від наших союзників. Нам її потрібно багато, її майже ніколи не достатньо. Нам необхідно закрити небо.

Наших мирних громадян, наші міста знищують, і це продовжується, поки ми даємо це інтерв’ю і говоримо про це. Бої все ще продовжуються. Якщо ви забезпечите нас захисною зброєю, ми закриємо небо.

У нас достатньо чоловіків і жінок, які стануть на захист своєї країни і захищатимуть її настільки потужно, наскільки це можливо. Ми самі закриємо небо, нам просто потрібне захисне озброєння для цього.

Наша воля сильніша за будь-яку армію і будь-яку зброю, тому ми досягнемо успіху і захистимо нашу країну", - сказав Кличко.

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