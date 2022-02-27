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Магучіх різко звернулася до росіян

Сьогодні 18:13 210 0
Ярослава Магучіх прокоментувала війну Росію в Україну
Магучіх різко звернулася до росіян
#Ярослава Магучіх

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх закликала росіян припинити ігнорувати військові дії своєї країни.

Про це розповіла сама спортсменка у Facebook.

"Вже кілька днів вся Україна прокидається від вибухів та пострілів. Росія почала війну з нами, але ми сильний народ і даємо відсіч, сьогодні весь народ України допомагає нашій армії, один одному, чим може ми всі витримаємо разом.

Для росіян: вистачить вдавати, що війни немає. Росія напала на Україну! Бомблять міста, стріляють у мирних жителів, і це наша реальність. Не діючи, ви підтримуєте війну. Ми не хочемо війни, але захищатимемо наш будинок", - написала Магучіх.

Раніше Харлан відреагувала на влучення російської ракети у житловий будинок у Києві.

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