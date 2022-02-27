Магучіх різко звернулася до росіян

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх закликала росіян припинити ігнорувати військові дії своєї країни.

Про це розповіла сама спортсменка у Facebook.

"Вже кілька днів вся Україна прокидається від вибухів та пострілів. Росія почала війну з нами, але ми сильний народ і даємо відсіч, сьогодні весь народ України допомагає нашій армії, один одному, чим може ми всі витримаємо разом.

Для росіян: вистачить вдавати, що війни немає. Росія напала на Україну! Бомблять міста, стріляють у мирних жителів, і це наша реальність. Не діючи, ви підтримуєте війну. Ми не хочемо війни, але захищатимемо наш будинок", - написала Магучіх.