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Збірна України з легкої атлетики потрапила під ракетний обстріл

Володимир Максименко — 6 червня 2025, 10:45
Збірна України з легкої атлетики потрапила під ракетний обстріл
Владислав Шепєлєв
ФЛАУ

Збірна України з легкої атлетики потрапила під ракетний обстріл в Луцьку під час нічної атаки росіян на країну.

Про це повідомила пресслужба федерації.

Серед об'єктів цивільної інфраструктури, які постраждали внаслідок комбінованого удару, був готель "Мотор", у якому перебували наші спортсмени.

ФЛАУ вкотре закликала міжнародну спільноту звернути увагу на воєнні злочини, які Росія чинить в Україні щодня та щоночі.

Зазначимо, що у Луцьку має відбутись командний чемпіонат України з легкої атлетики, до якого готувались спортсмени.

Як повідомила Українська правда, загалом по місту було застосовано шість ракет та 15 дронів-камікадзе типу "Shahed". П'ять осіб постраждало, про загиблих не повідомлялось.

Раніше радник президента Динамо розповів, як він пережив ракетний обстріл на Київщині.

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