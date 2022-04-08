Костюк: Мета російських нелюдів - знищення українців як нації

Старший тренер київського Динамо U-19 Ігор Костюк після поєдинку 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА проти лісабонського Спортінга (1:2) у Бухаресті висловив вдячність румунському Стяуа за допомогу в підготовці до матчу та звернувся з закликом до світових лідерів щодо припинення війни в Україні.

"Хочу висловити величезну вдячність президенту Стяуа, всьому персоналу клубу за те, що прийняли нас і надали всі умови для тренувань. Завдяки цьому ми провели хорошу підготовку до матчу проти Спортінга.

Що стосується подальших планів нашої команди, то поки не можу вам нічого сказати. Ми зустрінемося з президентом клубу, будемо це обговорювати та приймати рішення.

Користуючись нагодою, хотів би звернутися до світу. Стала зрозумілою мета російських фашистів і нелюдей - це знищення українців як нації. Це геноцид українського народу. І поки світові лідери вагаються у прийнятті рішень, від яких залежить подальша доля України, ці фашисти продовжують вбивати, катувати, розстрілювати мирних жителів, гвалтувати жінок і дітей у нашій країні. І всі ці звірства підтримуються керівництвом цієї недокраїни - росії.

Для перемоги у війні Україні потрібна зброя. У необмеженій кількості. Припиніть споживати російський газ і нафту. Якщо програє Україна, програє Захід. Хочу, щоб усі почули це. Слава Україні. Слава українському народу. Все буде Україна!", - зазначив Костюк.