Кривбас запускає віртуальні матчі - усі зібрані кошти будуть направлені на гуманітарну допомогу

Джерело - ФК Кривбас.

В березні у Кривому Розі мали відбутися матчі Кривбас - Альянс та ЖФК Кривбас - ЖФК Маріуполь. Через вторгнення росії в Україну усі футбольні змагання призупинено. Але!

ФК Кривбас з благодійною метою відкриває продаж квитків на поєдинки, які не відбудуться. Усі зібрані кошти будуть направлені на гуманітарну допомогу мешканцям Маріуполя та Сум. До того ж Кривбас подвоїть суму, отриману від продажу віртуальних перепусток.

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