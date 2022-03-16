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Кривбас запускає віртуальні матчі - усі зібрані кошти будуть направлені на гуманітарну допомогу

Сьогодні 18:54 75 0
Кривбас запускає віртуальні матчі - усі зібрані кошти будуть направлені на гуманітарну допомогу
#Кривбас

Джерело - ФК Кривбас.

В березні у Кривому Розі мали відбутися матчі Кривбас - Альянс та ЖФК Кривбас - ЖФК Маріуполь. Через вторгнення росії в Україну усі футбольні змагання призупинено. Але!

ФК Кривбас з благодійною метою відкриває продаж квитків на поєдинки, які не відбудуться. Усі зібрані кошти будуть направлені на гуманітарну допомогу мешканцям Маріуполя та Сум. До того ж Кривбас подвоїть суму, отриману від продажу віртуальних перепусток.

Поділіться цим дописом зі своїми знайомими в Україні та закордоном. Закликаємо підтримати українців у цей скрутний час. Разом до Перемоги!

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