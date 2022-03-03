Росію та Білорусь не допустили до зимової Паралімпіади-2022

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) усунув російських та білоруських спортсменів від участі у зимових паралімпійських Іграх у Пекіні.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Останніми 12 годинами величезна кількість учасників зв'язалася з нами. Вони сказали, що якщо ми не переглянемо наше рішення, воно, швидше за все, матиме серйозні наслідки для зимових Паралімпійських ігор 2022 року в Пекіні. Численні національні паралімпійські комітети, з деякими з яких зв'язалися їхні уряди, команди та спортсмени, погрожували не брати участь у змаганнях.

Забезпечення безпеки спортсменів має першочергове значення, але ситуація у селах загострюється і нині стала неприйнятною. У рамках паралімпійської місії ми зобов'язані гарантувати організацію успішних Паралімпійських ігор, забезпечувати переважання духу чесної гри, заборону насильства, контроль за ризиком для здоров'я спортсменів та дотримання основних етичних принципів.

Зважаючи на вищезазначене, а також з метою збереження цілісності цих Ігор та безпеки всіх учасників, ми вирішили усунути від участі спортсменів із паралімпійських комітетів Росії та Білорусі", – заявив глава МПК Ендрю Парсонс.