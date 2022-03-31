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Маркевич: Першочергове завдання УАФ – підготувати збірну до Шотландії

Сьогодні 15:55 203 0
Мирон Маркевич прокоментував підготовку збірної України до матчу проти Шотландії
Маркевич: Першочергове завдання УАФ – підготувати збірну до Шотландії
#раунд плей-офф до ЧС-2022, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Мирон Маркевич

Джерело - sportarena.com.

УАФ повинна підготувати збірну України до матчу плей-оф кваліфікації ЧС-2022 з Шотландією.

Про це розповів екстренер національної команди Мирон Маркевич.

"Першочергове завдання зараз для УАФ – зосередитись на підготовці нашої збірної до матчу із Шотландією. Гра запланована на червень, тому зараз необхідно вирішувати питання з організацією збору, потім зібрати футболістів, які розкидані по всій країні, оскільки основний кістяк збірної – гравці УПЛ.

На мій погляд, у цьому контексті не слід забувати і про молодіжну збірну України, яка веде боротьбу за вихід на Євро. Команді Руслана Ротаня також бажано зібратися, готуватися. Потрібно думати, щоб створити можливість збірним зібратися та готуватися не лише в Україні, а й за кордоном", - розповів Маркевич.

Нагадаємо, збірна України зберегла 27 місце у рейтингу ФІФА.

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