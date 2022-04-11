Віцепрезидент Федерації художньої гімнастики України та старший тренер національної збірної Іріша Блохіна висловилася про військові дії у Бородянці.

"Бракує слів, щоб описати жахи, які ми бачили. Ми їхали 4 години, бо всі дороги розбиті. Машини, що згоріли, з білим прапором і табличкою "Діти"... Довелося їхати через замінований ліс, бо міст зруйнований.

Боячись мін, дякувати Богу, ми приїхали в Бородянку. Люди відрізані від усього. Стільникового зв'язку немає. Немає води. Нема їжі.

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Ми зустрічали людей, які й досі нічого не чують від вибухів. Їхній слух ще не відновився. Вони не могли говорити. В їхніх очах були жахи, через які вони пройшли, і біль, що розриває серце, і вони були дуже вдячні за те, що ми приносимо їжу.

Під руїнами ще можуть бути сотні людей. Все абсолютно зруйноване. Усі запаси їжі закінчилися. Численні ферми зруйновані. Поля усіяні мільйонами бомб та уламків металу.

Наразі ми не можемо оговтатися від жахів та звірств геноциду та жорстокого знищення. Ми вже ніколи не будемо колишніми. Мій чоловік і я допомагаємо всім, чим можемо…

Найбожевільніше у всьому цьому те, що це був день народження мого чоловіка, і це все, що він хотів зробити у свій день народження - допомогти…" - зазначила Іріша Блохіна.