Футбольний арбітр вступив до територіальної оборони Миколаєва

Український арбітр Євген Єрємєєв 1 березня вступив до територіальної оборони Миколаєва.

Про це заявив сам арбітр.

"До територіальної оборони Миколаєва я вступив 1 березня. Спочатку це було патрулювання міста від мародерства, також ми виїжджали на блокпости для допомоги ЗСУ, а зараз у нас утворився повноцінний батальйон. Ми зайняли відповідні позиції, щоб зустрічати ворога.

Щодо самого Миколаєва, то ситуація в місті відносно спокійна, орків немає. Єдине що - бомбардують або з повітря, або артилерія. Але якщо в цьому випадку трапляється критична ситуація, вона відразу ліквідується міською владою. Місто намагається жити звичайним життям. На цей час усе функціонує.

Щоправда, днями снаряд влучив у місце, де дислокувалися наші військові, і, за останніми даними, на жаль, загинули люди. Утім, із таким головою обласної державної адміністрації, як Віталій Кім, ми дамо відсіч російським окупантам. Це вже легенда нашого краю (усміхається). І дуже важливо, що в Миколаєві народ готовий давати відсіч ворогові. Зауважу, що в нас відсотків 70 складу - добровольці, які готові віддати життя за свої сім'ї, свою землю, щоб жити в демократичній державі, а не так, як у Росії, зомбованими людьми. Віра в краще - із нами, ми готові захищати Україну.

Окупантів дуже багато, вони розташовують свої позиції у дворах мирних жителів, що є найбільшою проблемою. Попри це, ми готові не лише захищатися, а й іти у бій за Херсон, за всю незалежну нашу країну. Слава Україні!", - зазначив Єрємєєв.