Кличко: Російська армія бореться за гроші, а українські воїни - за свободу, за дітей

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі, а зараз мер Києва Віталій Кличко поділився думками щодо вторгнення Росії в Україну.

"Це наша батьківщина, ми маємо бути тут. Ми розуміємо, що це наша земля, наше майбутнє, наша свобода. Ми готові боротися за це, але нам потрібна підтримка всього демократичного світу. Разом з нашими друзями ми набагато сильніші.

Єдність навколо України - це ключ до свободи, ключ до миру у нашій рідній країні. Дуже важливо мати друзів, які підтримують Україну. Ще раз хочу подякувати вам за таку сильну підтримку.

Я можу пояснити, чому Україна чинить такий опір. Річ у тому, що російська армія бореться за гроші, тоді як українські воїни - за свободу, за дітей, вони захищають наші сім’ї, захищають наше майбутнє. Тому українські солдати такі сильні.

Нам не потрібно було нічого організовувати. Я зустрічаю людей на блокпостах і це представники дуже різних професій. Це художники, музиканти, лікарі, яким навіть на думку не спадало одягнути форму або взяти в руки зброю.

Але зараз вони на вулиці та готові боротися, готові захищати майбутнє наших дітей, захищати свободу в Україні", - сказав Кличко.