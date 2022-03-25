Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 20:46 33607
Торрес рекомендував Барселоні підписати Зінченка
Сьогодні 13:55 94
Кличко: Російська армія бореться за гроші, а українські воїни - за свободу, за дітей
Сьогодні 13:39 85
Каспаров: Перемога України означатиме крах путінського режиму
Сьогодні 13:16 128
Португалія перемогла Туреччину, Північна Македонія вибила Італію. Результати плей-оф кваліфікації на ЧС-2022
Сьогодні 00:18 1572
Україна запропонувала Великій Британії подати спільну заявку на проведення чемпіонату світу з футболу
Вчора 20:15 877
Усик ухвалив рішення щодо бою з Джошуа - Гірн
Вчора 19:43 5056
Євро-2028 має відбутися в Україні - Джонсон
Вчора 17:14 642
Українські військові витерли ноги об футболку Тимощука
Вчора 16:27 2407
Голкіпер Металіста перейде у турецький клуб
Вчора 16:10 578
Прямі трансляції

Кличко: Російська армія бореться за гроші, а українські воїни - за свободу, за дітей

Сьогодні 13:39 85 0
Кличко: Російська армія бореться за гроші, а українські воїни - за свободу, за дітей
#Віталій Кличко

Джерело - CNN.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі, а зараз мер Києва Віталій Кличко поділився думками щодо вторгнення Росії в Україну.

"Це наша батьківщина, ми маємо бути тут. Ми розуміємо, що це наша земля, наше майбутнє, наша свобода. Ми готові боротися за це, але нам потрібна підтримка всього демократичного світу. Разом з нашими друзями ми набагато сильніші.

Єдність навколо України - це ключ до свободи, ключ до миру у нашій рідній країні. Дуже важливо мати друзів, які підтримують Україну. Ще раз хочу подякувати вам за таку сильну підтримку.

Я можу пояснити, чому Україна чинить такий опір. Річ у тому, що російська армія бореться за гроші, тоді як українські воїни - за свободу, за дітей, вони захищають наші сім’ї, захищають наше майбутнє. Тому українські солдати такі сильні.

Нам не потрібно було нічого організовувати. Я зустрічаю людей на блокпостах і це представники дуже різних професій. Це художники, музиканти, лікарі, яким навіть на думку не спадало одягнути форму або взяти в руки зброю.

Але зараз вони на вулиці та готові боротися, готові захищати майбутнє наших дітей, захищати свободу в Україні", - сказав Кличко.

Коментарі ()
Популярне зараз
Суркіс відреагував на вивезення 17 млн доларів з України Суркіс відреагував на вивезення 17 млн доларів з України 1629
Початок легенди. Олімпійське золото Володимира Кличка в Атланті Початок легенди. Олімпійське золото Володимира Кличка в Атланті 6959
Українські військові витерли ноги об футболку Тимощука Українські військові витерли ноги об футболку Тимощука 2407
Росія вимагає у ФІФА та УЄФА грошей на розвиток футболу Росія вимагає у ФІФА та УЄФА грошей на розвиток футболу 1710
Усик ухвалив рішення щодо бою з Джошуа - Гірн Усик ухвалив рішення щодо бою з Джошуа - Гірн 5056
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 33607
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 7213 5
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 57238
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 41651
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 83460
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 19416 1
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 114252