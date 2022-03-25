Усі кошти віддадуть ЗСУ

Джерело - Чемпіон.

Ексголкіпер Шахтаря, а нині головний тренер Вереса Юрій Вірт продав на аукціоні свою медаль переможця Кубка УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба Вереса.

Торги тривали лише три дні. Переможцем стала неназвана особа, яка запропонувала за лот 220 тисяч гривень. Усі зібрані кошти буде передано для потреб Збройних сил України.

"Я буду дуже щасливий, якщо ці гроші допоможуть врятувати хоча б одне життя", – сказав Вірт.

Нагадаємо, Шахтар став володарем Кубка УЄФА у 2009 році – у фіналі "гірники" здолали німецький Вердер.