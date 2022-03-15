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Федецький: Тимощук - зрадник

Сьогодні 08:29 173 0
Артем Федецький прокоментував позицію Анатолія Тимощука
Федецький: Тимощук - зрадник
#Анатолій Тимощук, #Артем Федецький

Джерело - fanday.net.

Колишній гравець збірної України Артем Федецький відреагував на поведінку Анатолія Тимощука.

Про це розповів сам футболіст.

"Зрадник. Це щоб нічого іншого не казати. Я написав йому повідомлення. Він прочитав його, але залишив без відповіді. Його поведінка у цій ситуації дивує. Росія обстрілює мирних жителів, скидає бомби на пологовий будинок, і він усе це знає, бо його батьки живуть у Луцьку. Адже він, напевно, підтримує зв'язок з батьком, який в курсі того, що відбувається.

Цинічно заплющувати очі на те, що відбувається, і ніяк не реагувати. Що має бути в грудях? Думаю, серця там точно немає. Він не переживає і нічого не намагається вдіяти. Просто мовчати.

Ніхто не змушує його брати автомат і одразу йти воювати. Він був символом збірної України. 144 матчі! Нікому таке не вдавалося і найближчим часом не вдасться. Думаю, що у його випадку гроші означають набагато більше, ніж те, що відбувається в Україні.

Я не можу сказати про Толіка, що він патріот. Я дуже розчарований. Ніколи не міг уявити такого ставлення з його боку. Ми товаришували. Коли грали за збірну, разом із ним їздили до шпиталю до наших поранених, навідували військових, привозили їм подарунки. Для них це багато значило, і Толік сам це чудово бачив. І після цього засунути язик в жопу і мовчати, це настільки цинічно та низько… Це його вибір. Він його зробив. Не знаю, як він із цим житиме. Україна переможе, а йому із цим жити. Нічого не заважало йому розірвати контракт і поїхати до якоїсь іншої країни. Я не говорю про Україну. Тут на нього особливо ніхто не чекає. Виїхати в будь-яку іншу країну та якось допомогти нашій армії.

Навіть ті українські футболісти, які грали за російські клуб і казали, що футбол поза політикою, розірвали контракти та поїхали, а Толік продовжує працювати у "Зеніті". Це злочин проти свого народу та проти своєї совісті. В сім'ї не без виродка", - розповів Федецький.

Нагадаємо, Анатолія Тимощука позбавили всіх регалій в українському футболі.

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