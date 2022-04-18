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У Кропивницькому відбувся благодійний турнір на підтримку ЗСУ

Сьогодні 10:46 202 0
У Кропивницькому відбувся благодійний турнір на підтримку ЗСУ

Джерело - Чемпіон.

У Кропивницькому в спортивному залі Енергоспорт відбувся благодійний турнір з футзалу “Разом до перемоги”.

Участь у турнірі взяли 9 команд, які були поділені на три групи. Далі за підсумками чвертьфіналів визначилися півфіналісти, якими стали ФК 2005, Земельник, Арсенал-Авангард і Черноіван.

У півфіналах Земельник переграв ФК 2005 (2:1), а Черноіван - Арсенал-Авангард (4:3).

У матчі за третє місце ФК 2005 переграв Арсенал-Авангард - 4:2. У вирішальному матчі турніру Черноіван здолав Земельник - 3:2.

Під час турніру був проведений благодійний аукціон для збору коштів на підтримку ЗСУ.

Турнір відбувся за сприяння Максима Гедерима, Ігоря Паньковського, Катерини Колтунової та Юрія Митрофаненка.

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