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Дедишин: Рух перетворився на волонтерську організацію

Сьогодні 20:54 223 0
Львівський клуб готовий допомагати країні усім, чим зможе
Дедишин: Рух перетворився на волонтерську організацію
#Рух

Джерело - ТК Футбол.

Генеральний директор львівського Руха Ігор Дедишин розповів, як клуб допомагає нашій країні під час війни.

"Рух вже перестав бути футбольним клубом, ми, скоріше, перетворилися на волонтерську організацію. Всі ресурси клубу працюють на те, щоб допомагати нашим громадянам, які  прибувають сюди, допомагати військовим, наскільки ми можемо. Всі людські ресурси, транспорт та активи клубу працюють на фронт і на нашу перемогу.

Сьогодні ми керуємося рішенням ФІФА про те, що контракти іноземних футболістів з клубом призупинені, і зараз ці футболісти шукають собі команди. Знаю, що вже практично всі їх знайшли. Наша перша команда наразі перебуває у Львові, намагаємося за можливості забезпечити їм тренувальний процес. Але це складно, тому що тут досить часто лунають сирени і нам доводиться припиняти заняття.

Та ми даємо гравцям змогу тренуватися та відновлюватися. Вони постійно тут, з нами, і також чекають. Наші футболісти також готові піти на фронт та захищати нашу землю", - сказав Дедишин.

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