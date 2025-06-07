Дорощук здобув срібло на етапі Діамантової ліги в Римі

Український стрибун у висоту Олег Дорощук виборов срібло на першому літньому етапі сезону Діамантової ліги, який відбувся у Римі.

Українець впевнено розпочав змагання – з першої спроби взявши висоту 2,20, 2,23 та 2,26 м. Перші труднощі у Дорощука виникли при взятті 2,28 м, яку він зміг подолати з другої спроби. Окрім нього, дану планку пройшов південнокорейський легкоатлет У Сан Хьок.

Надалі українець з першої спроби взяв висоту 2,30 м, натомість кореєць проваливши свою спробу переніс планку на 2,32 м, яку успішно взяв.

Дорощук не взявши дві спроби на 2,32 переніс планку на 2,34 м. На жаль, і ця спроба була невдалою.

Результати стрибків у висоту:

У Сан Хьок (Республіка Корея) – 2.32 м Олег Дорощук (Україна) – 2.30 м Ромейн Бекфорд (Ямайка) – 2.26 м

Для 23-річного українця це був перший старт в сезоні на етапі Діамантової ліги, востаннє він виступав у вересні минулого року. На фінальному етапі в бельгійському Брюсселі він став віцечемпіоном.

У березні Дорущук виступав на чемпіонаті світу в приміщенні, де з результатом 2 м 28 см посів п'яте місце. Перед цим Олег зумів виграти золото чемпіонату Європи, який проходив у нідерландському Апелдорні. Українець тоді показав результат 2 м 34 см.